Tempa Rossa: "vicini al traguardo di 50 mila barili al giorno"

Il centro oli di Tempa Rossa

All'incirca un anno fa entrò in esercizio il centro Oli di Tempa Rossa, tra Corleto Perticara e Gorgoglione. Oggi l'impianto è vicino alla produzione a regime: 50 mila barili al giorno. Lo hanno confermato i dirigenti dell'impianto durante un incontro con i giornalisti. Nelle settimane scorse, il centro ha superato i 40 mila barili di greggio al giorno: ora la produzione è attestata tra i 30 e 40 mila. Tempa Rossa produrrà anche 230 mila metri cubi di gas metano, 240 tonnellate di gpl e 80 tonnellate di zolfo: l'area, a 1.050 metri di altezza sul livello del mare, raccoglie il petrolio

estratto da sei pozzi, su una concessione pari a 290 mila chilometri quadrati, sul territorio di 13 comuni. La concessione appartiene a Total per il 50 per cento: l'altra metà è divisa in modo uguale

fra Mitsui Italia e Shell Italia. Nel centro Oli (190 mila metri quadrati) lavorano attualmente 650 lavoratori e tecnici (500 indiretti e 150 diretti). La torcia è alta 130 metri.