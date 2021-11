Vertenza Trotta, arrivati i preavvisi di licenziamento

Ieri le lettere di preavviso di licenziamento, firmate Trotta. A riceverle, i 140 lavoratori impegnati nel servizio di trasporto urbano di Potenza.



Il nodo: a fine mese scadrà il contratto tra il gestore e il Comune, e al momento non c'è ancora nessuna notizia ufficiale circa avvicendamenti o possibili proroghe dell'affidamento del servizio.



A lanciare l'allarme, le segreterie regionali di Filt-Cgil e Fit-Cisl di Basilicata: "A soli otto giorni dalla scadenza del contratto con il gestore del servizio - scrivono - non si è ancora capito quale sarà il futuro dei lavoratori".



Le due sigle sindacali invocano quindi chiarezza e un tavolo urgente per affrontare la questione. Già inviata in tal senso anche una lettera al prefetto di Potenza, Michele Campanaro, al sindaco, Mario Guarente e alla società che gestisce il servizio, la Trotta.



Già formulate intanto le impugnative rispetto al preavviso di licenziamento ricevuto dai lavoratori: provvedimento definito illegittimo da Cgil e Cisl.



Al sindaco Guarente poi indirizzata una richiesta precisa: quella di convocare al tavolo tutti i sindacati coinvolti, per affrontare la vertenza.