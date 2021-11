Truffa e circonvenzione di incapace: arrestato un funzionario delle poste

Un ufficio postale

Oltre 2 milioni di euro sottratti a due coniugi ultraontenni di Lauria, approfittando della loro situazione di fragilità: ai domiciliari un dirigente di una filiale di poste italiane, indagati due pronipoti delle vittime, il direttore e un funzionario del locale ufficio postale e un falso testimone: gravi le accuse che vanno dalla circonvenzione di incapace, alla truffa aggravata, indebito utilizzo di carte di pagamento, riciclaggio ed autoriciclaggio. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Lauria, coordinata dalla Procura di Lagonegro.

Semplice il meccanismo: i pronipoti convincono gli zii a fare a loro favore una donazione da 1 milione e 300 mila euro. Facile ingannarli. Lui, in condizioni di inabilità fisica e mentale, muore nel 2017. Lei non sa né leggere né scrivere. Tutto illecito, con tanto di falso testimone. Con quei soldi vengono sottoscritte due polizze vita presso l'ufficio postale di Lauria. Necessaria - scrivono le fiamme gialle - la connivenza di funzionari e dipendenti . Individuate altre operazioni finanziarie anomale e in violazione delle norme antiriclaggio.

La truffa alla coppia di anziani, che ammonta complessivamente a 2 milioni e 200 mila euro, ora sequestrati, andava avanti da alcuni anni.