Asta Ferrosud, il commissario incontra la UILM

L'esterno dello stabilimento Ferrosud di Matera

Incontro tra il commissario straordinario della Ferrosud Antonio Casilli e la UILM (rappresentata dal Segretario Dino Mangieri e la RSA di Stabilimento Alfredo Cirella). Una riunione voluta dalla sigla per avere risposte dirette sulla procedura di vendita dello stabilimento, all'asta la scorsa settimana, quando è stata presentata una sola offerta di molto più bassa rispetto al prezzo di base e pertanto rigettata.

Casilli ha spiegato che sono stati due gli accessi alla piattaforma del Mise, ma solo una è stata l'offerta presentata. Spetterà ora al Ministero mettere l'ultima parola sulla possibilità di acquisto.

La UILM ha ribadito di auspicare "in una proposta di acquisto e in un imprenditore che voglia investire seriamente sullo stabilimento lucano, viste le sue potenzialità e gli ingenti investimenti che interesseranno il settore ferroviario", si legge in una nota, ricordando che i lavoratori sono ormai senza salario.

Alla riunione era presente anche una rappresentante di Confapi Matera.