Covid a Viggianello, scuola chiusa

Scuola chiusa a Viggianello fino a mercoledì, 17 novembre. Lo ha disposto con una ordinanza, il sindaco, Antonio Rizzo. La decisione, in seguito alla positività al coronavirus di alcuni alunni, a contatto - ha scritto in una nota sui social il primo cittadino - con altri studenti fruitori del servizio di trasporto scolastico. "In via precauzionale e per favorire i lavori di screening della popolazione scolastica ho ritenuto sospendere tutto", ha affermato Rizzo. Già da domani l'Asp inizierà i tamponi naso-faringei. Agli alunni sarà garantita la didattica a distanza.