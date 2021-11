Violenza sessuale, un arresto nel Vulture

Un'auto dei Carabinieri

Ha avuto la forza di denunciare la donna che l'8 novembre scorso ha subito un'aggressione sessuale da parte di un 45enne con precedenti di polizia, arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e violazione di domicilio. I fatti sono avvenuti in un centro del Vulture. L'uomo si è introdotto nell'abitazione della donna, residente nel suo stesso paese. Ha cominciato a palpeggiarla, promettendole anche del denaro in cambio di un rapporto.

Solo una telefonata lo ha interrotto: era sua moglie che gli chiedeva di tornare a casa perché tardi. L'aggressore ha così deciso di andarsene, non prima di aver minacciato la sua vittima, intimandole di non parlare dell'accaduto.

La donna, invece, nonostante la paura, ha deciso di raccontare tutto a una conoscente che l'ha convinta a denunciare. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza. Il 45enne è in carcere a Potenza.