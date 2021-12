Sequestrano 59enne per la pensione, due arresti

Controlli dei carabinieri a Lagopesole

Avevano sequestrato un 59enne di Avigliano, approfittando delle sue condizioni di fragilità, per rubargli poco più di 1.000 euro di pensione.

Con le accuse di sequestro di persona a scopo di estorsione, circonvenzione di persone incapaci e lesioni personali, i carabinieri di Lagopesole hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne e la moglie 41enne. Entrambi, residenti ad Avigliano, sono ora ai domiciliari.

La vicenda risale allo scorso 26 novembre. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un familiare al numero di emergenza: da diverse ore - questa la denuncia raccolta - non si avevano più notizie del 59enne.

Sono così scattate le verifiche e i controlli. I carabinieri sono arrivati velocemente ai due coniugi, che erano stati visti assieme all’uomo nei pressi dell’ufficio postale. Non convinti dalle spiegazioni ricevute, hanno deciso di perquisirne l’abitazione. La donna ha provato a convincere i militari che nello scantinato vi fossero solo legna e alimenti, ostacolando l’accesso alla porta di ingresso.

Proprio in quel locale si trovava, completamente al buio, l’uomo scomparso. In casa, invece, sono stati ritrovati i documenti del conto corrente postale della vittima, da cui, in mattinata, erano stati prelevati 1.180 euro.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di recuperare, e restituire, circa la metà dell’importo.

Per il malcapitato, portato all’ospedale San Carlo, alcuni giorni di prognosi per piccole lesioni.