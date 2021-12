Controlli anti-covid, i numeri della pandemia

Controlli anticovid in bar e negozi

Oltre 455.000 controlli sui cittadini e altri 210.000 sulle attività commerciali, per un totale di 5.643 sanzioni.

I dati, resi noti dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro durante la riunione del Comitato provinciale sulla sicurezza e l'ordine pubblico, si riferiscono al lavoro svolto dalle forze dell'ordine tra marzo 2020 e lo scorso 30 novembre, in provincia di Potenza.

«Numeri - ha spiegato il prefetto - che illustrano come non si parta da zero nel rafforzamento delle misure anti-covid previsto dal prossimo 6 dicembre».

In vista delle festività di Natale infatti insieme alla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, il nuovo piano controlli coinvolgerà anche la Polizia Locale.

Le attività di vigilanza non riguarderanno però soltanto il possesso del green pass ordinario per l'accesso ai trasporti pubblici, e rafforzato per tutte le attività a cui potranno accedere solo vaccinati e guariti - ma anche l'utilizzo della mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza.

Non si escludono misure più stringenti, come già accade in altre città italiane con obbligo di mascherina all'aperto, contingentamento, chiusura di piazze e strade sovraffollate.