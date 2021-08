Frontale sulla Potenza-Melfi, muore un 76enne di Atella

A perdere la vita Vitantonio Mollica. Si è scontrato frontalmente contro un'altra vettura. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto. Gli altri due feriti non sono in pericolo di vita

Ancora sangue sulle strade lucane. Oggi un'altra vittima sulla Potenza- Melfi. l'incidente mortale è avvenuto nella tarda mattinata all'altezza di Lagopesole. A perdere la vita Vitantonio Mollica, 76 anni. Era a bordo della sua auto, quando per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente contro un'altra vettura.



Distrutte le due auto. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarlo dall'abitacolo. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai sanitari del 118. L'uomo, residente ad Atella, ma nato ad Avigliano, è stato trasportato in eliambulanza al San Carlo di Potenza, ma è deceduto subito dopo l'arrivo in ospedale. Disposto il sequestro della salma.



Ricoverate, con diversi traumi e contusioni anche le due persone a bordo dell'altra autovettura. Non sarebbero in pericolo di vita.Spetterà ora agli inquirenti provare a chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità dello schianto.