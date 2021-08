Furti di rame sulla Bari-Matera-Gravina, treni in ritardo

L'episodio nella notte in Puglia, in mattinata disagi per i passeggeri

Nuovi furti di rame sulla rete delle Fal, Le Ferrovie Appulo Lucane. La notte scorsa, sono stati rubati oltre 200 metri di cavi di fibra e di rame, fondamentali per l'impianto di segnalamento e sicurezza, tra Altamura e Pescariello.

L'episodio ha avuto ripercussioni sulla circolazione ferroviari, provocando ritardi. Questa mattina ci sono ritardi con punte di oltre 40 minuti sulla linea Bari – Matera – Gravina. Lo fa sapere l'ufficio stampa delle Fal, che in una nota si rivolge agli utenti: "Chiediamo comprensione per i disagi - si legge - e garantiamo che il nostro personale sta lavorando alacremente per ripristinare quanto prima la funzionalità degli impianti".