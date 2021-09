Frana in Val Sarmento, sopralluogo dell'assessora Merra

L'assessora visita San Giorgio Lucano e San Paolo Albanese e annuncia: "Già chiesti i soldi per 2 progetti di ripristino del corretto stato idrogeologico della zona"

Fare il punto sulla messa in sicurezza dell'alveo del fiume Sarmento dopo le alluvioni e le frane dello scorso anno. Questo l'obiettivo del sopralluogo effettuato questa mattina dall'assessora alle Infrastrutture, Donatella Merra, insieme con il dirigente dell'ufficio difesa del suolo, Giovanni Di Bello.

Quattro i progetti già pronti per ripristinare il corretto stato idrogeologico della zona ma per due di questi - in particolare - l'esponente dell'esecutivo regionale ha già chiesto l'impiego di imponenti risorse finanziarie: 4 milioni e 610 mila euro per le opere idrauliche e di ripristino dell'officiosità del torrente nell'area di San Giorgio Lucano, nel materano, e 767 mila euro in quello della zona industriale di San Paolo Albanese, nel potentino.