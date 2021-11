Schianto sulla Potenza-Melfi, un ferito

L'impatto all'altezza dell'uscita di Scalo di Pietragalla. L'uomo è stato portato in ospedale in codice rosso

E' arrivato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale "San Carlo" di Potenza, il 55enne che intorno alle 14.30 si è schiantato contro un muro sulla SS 658 Potenza-Melfi. L'impatto all'altezza dell'uscita di Scalo di Pietragalla. L'uomo ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo per cause ancora da accertare. E' finito contro il muro di sostegno, rimanendo incastrato nel veicolo. C'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo. Soccorso dal personale del 118, l'uomo ha riportato diversi traumi, in particolare al viso e agli arti inferiori. Non ci sono altre auto coinvolte. Sul posto, intervenuti anche la Polizia Stradale, Carabinieri e soccorso stradale.