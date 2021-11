I Vigili del Fuoco salvano un cane in difficoltà

L'animale era caduto in un fossato a Potenza

Era caduto in un fossato tra abitazioni in via Giorgio La Pira, in zona Macchia Romana a Potenza, il cane salvato dai vigili del fuoco stamattina. L'animale, in visibile difficoltà, si era riparato in una nicchia. Esausto e malnutrito, è stato recuperato da 5 Vigili del Fuoco intervenuti sul posto su segnalazione di un cittadino. Una volta portato in salvo, alcuni abitanti del luogo gli hanno portato acqua e cibo. Il cane è stato poi affidato alle cure di un veterinario.