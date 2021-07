I Krikka Reggae nella colonna sonora del corto "Klod"

Si chiama "Milioni di Prove" il brano dei Krikka Reggae che fa da colonna sonora al corto "Klod", regia di Giuseppe Marco Albano

La storia di Klaudio Ndoja: da immigrato albanese a star del basket in serie A. Si tratta del corto "Klod", per la regia di Giuseppe Marco Albano. Per l'occasione i Krikka Reggae, famosi per la loro declinazione del bernaldese in stile giamaicano, spaziano dal rap al pop con un messaggio semplice, ma efficace: ogni giorni affrontiamo milioni di prove per inseguire i nostri sogni. Difficile, ma mai rinunciare.