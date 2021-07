Montemilone, fienile in fiamme

L'intervento dei Vigili del Fuoco evita conseguenze per i fabbricati vicini. Bruciate 300 balle di fieno

In fiamme un fienile in contrada Casalini, a Montemilone.

Per cause in corso di accertamento, un rogo ha interessato un capannone in cui erano custodite 800 balle di fieno. Trecento sono andate distrutte.

I vigili del fuoco, intervenuti con due autopompe, un'autobotte e due fuoristrada sono riusciti a contenere l'incendio e a salvaguardare i fabbricati nelle vicinanze.