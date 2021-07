Rsa Stellantis Melfi, in settemila al voto

Da eleggere cinquantasette rappresentanti per due collegi: operai e impiegati-quadri. Nel 2018 l'affluenza fu al novanta per cento

di Alessandro Salveti - montaggio Benny Fanizza

Seggi aperti dalle 8 di mercoledì 21 luglio fino alle 6 del mattino di sabato 24 per il rinnovo della rappresentanza sindacale aziendale. Per votare allestite sette sezioni nei vari reparti della fabbrica, quattro nel solo montaggio. Grande attesa per i risultati, primo banco di prova dopo l'accordo Stellantis-sindacati del 25 giugno sul futuro dello stabilimento di Melfi.