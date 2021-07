Stellantis Melfi, la Uilm vince le elezioni per la rsa

Affluenza oltre il 90% tra i settemila aventi diritto. Fismic e Ugl aumentano i propri delegati. Stabile la presenza della Fim

di Alessandro Salveti - montaggio Rocco Tancredi

Oltre settemila persone chiamate alle urne, come un medio comune della Basilicata. Le elezioni per il rinnovo del “parlamentino” di Melfi, la rappresentanza sindacale aziendale dello stabilimento Stellantis, hanno numeri importanti: a cominciare da quello dell’affluenza, che è stata superiore al 90%.

In palio c'erano 57 rappresentanti. La vittoria è andata alla Uilm, per la quinta volta consecutiva. Ha ottenuto il 35% delle preferenze e 20 delegati. In aumento la Fismic, 2 rappresentanti in più, e l'Ugl che passa a 4. La Fim Cisl cresce di un punto percentuale e conferma i suoi 13 delegati.