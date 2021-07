Teatro su ordinazione

Uno spettacolo per i più piccoli nel centro storico di Potenza

Solo asporto o consegna a domicilio. Quante volte abbiamo sentito questa frase durante la pandemia?

Anche il teatro si adegua ai tempi e la compagnia Gommalacca fa di necessità una creativa virtù con il delivery theatre, ovvero spettacoli su ordinazione, pronta consegna.

In pratica, non è lo spettatore ad andare a teatro, ma il contrario. Stavolta la richiesta è arrivata da alcuni commercianti del centro storico di Potenza.

Questa performance in bici si chiama menu young ed è dedicata ai più piccoli