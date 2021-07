Inclusione lavorativa, un progetto per crescere (seconda parte)

Le reti istituzionali al centro della seconda tappa di un approfondimento sull'integrazione, sviluppata dal Dipartimento di Salute mentale dell'ASP con la Camera di Commercio

Nel servizio, le interviste a Daniela Marchese, referente del progetto "Crescere in digitale" per la Camera di Commercio, Loredana Braidich, e Andrea Barra, responsabile delle Strutture psichiatriche per attività residenziali e semiresidenziali dell'ASP.