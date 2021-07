Coronavirus, De Stefano: "In Basilicata situazione rassicurante"

I numeri delle ultime settimane evidenziano come la portata della pandemia sia circoscritta. L'intervista a Giulio De Stefano, direttore della struttura interaziendale di malattie infettive degli ospedali di Potenza e Matera

di Fabio Di Todaro - montaggio di Benny Fanizza

Sono 6 i positivi registrati in Basilicata nelle ultime 24 ore. Un dato che conferma come la pandemia stia attraversando una fase di riflusso in tutta la regione. Il merito è da ascrivere principalmente alla campagna vaccinale, che adesso deve però puntare a aumentare il numero di adulti (dai 40 anni in su) immunizzati.