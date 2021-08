Bocce, Nanni vince il trofeo San Gerardo

Ad affrontarsi 64 iscritti, tra i più blasonati d'Italia. Finalissima nell'impianto dell'Aurora Murese

Successo per la gara nazionale di bocce disputata domenica a Muro Lucano, il trofeo San Gerardo.

A sfidarsi, in alcuni bocciodromi della delegazione provinciale di Potenza, 64 iscritti: tra loro i nomi più importanti della disciplina a livello italiano.

La finale è andata in scena nell'impianto dell'Aurora Murese di Muro Lucano: a trionfare l'abruzzese Alfonso Nanni, atleta di A1, tesserato con la bocciofila Boville. Nanni ha nel suo medagliere anche un titolo mondiale, un europeo, tre scudetti e una Coppa Italia. Nell'ultima sfida ha superato il salernitano Marco Marino della Garibaldi. Terzo un altro abruzzese, Marco Di Nicola.

Soddisfatti per la riuscita dell'evento il Presidente del Coni Basilicata Leopoldo Desiderio, il Sindaco di Muro Lucano Giovanni Setaro e la Presidente Fib Basilicata Angela Laguardia che sono intervenuti alla premiazione conclusiva.