Guardia Perticara, tre giorni di grande musica

Risuonano sinfonie classiche nello scenario magico del borgo lucano. Nel cartellone artisti di richiamo accompagnati da giovani di indiscusso talento

di montaggio di Michele Mauro

In corso la tre giorni del festival ClassicAlBorgo di Guardia Perticara.

Nel cartellone eventi con tre artisti di grande richiamo accompagnati da ensemble e solisti giovani e di indiscusso talento.

Mercoledì 11 agosto il debutto con il maestro Beppe Vessicchio nella sua meno usuale veste classica. Nel primo appuntamento il direttore d'orchestra, noto anche per le sue apparizioni in tv, ha presentato tra l'altro un brano da lui composto e arie di Mozart e Cimarosa. Tra gli ospiti una giovane soprano in brillante ascesa, Minni Diodati.

Giovedì 12 tocca all'attore Alessio Boni, interprete di un nuovo melologo sulle basi de La Traviata.

Gran finale venerdì 13 con il virtuoso del pianoforte Francesco Libetta in un originale programma dedicato alle melodie della Magna Grecia.