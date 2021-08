Matera, l'incanto del "cielo stellato"

Per la notte di San Lorenzo, nel Sasso Caveoso un'iniziativa affascinante per ammirare la volta celeste

San Lorenzo speciale nella città dei sassi con "Matera cielo stellato".

All'imbrunire nel Sasso Caveoso si è spenta la pubblica illuminazione e sono stati accesi dei piccoli lumi, trasformando il cuore della città fino alla Murgia.

Dalla rupe della Chiesa di Madonna de Idris si sono levate le voci e i suoni degli artisti Arsene Dueve, Dudu Kouatè e Valentina Pinto (in arte Midorii) cantante jazz, arrangiatrice e violinista, quest'ultima accompagnata dal pianista Nicola Pannarale.

L'evento è stato organizzato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, in collaborazione con Comune di Matera, APT Basilicata, Parco della Murgia Materana e Associazione Volontari Open Culture 2019.

Un'iniziativa dall'immutato fascino pensata anche come occasione per riaccendere le luci sulla cultura dopo le restrizioni dettate dalla pandemia.