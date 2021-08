Accoglienza migranti: attesa infinita

Il centro d'accoglienza presso l'ex Tabacchificio di Palazzo San Gervasio non è ancora stato allestito. Oggi il sopralluogo di Libera e l'appello delle associazioni

di Giovanni Rivelli

Un sopralluogo all’ex Tabacchificio di Palazzo San Gervasio per vedere a che punto è il centro di accoglienza per i braccianti. All’appello di Libera del Vulture Molfese, questa mattina, hanno risposto i rappresentanti di varie associazioni della zona, ma giunti ai cancelli dello stabilimento sono stati bloccati dai responsabili regionali che non hanno consentito l’accesso. Il centro - lamentano gli esponenti delle associazioni - doveva essere aperto il 14 giugno, poi l’avvio è stato spostato a metà luglio ma ad oggi le strutture non sono ancora pronte. Il tutto in una zona dove le campagne agricole di raccolta partono a maggio, si concludono a ottobre, ma vedono il clou proprio tra luglio e agosto.