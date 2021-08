Caso Ventre, la madre incontra il sindaco di Senise

A quasi 9 mesi dalla morte del figlio in Uruguay, la mamma di Luca invoca verità sul caso e la mobilitazione delle istituzioni

di Giovanni Rivelli



Sono passati quasi 9 mesi dalla morte di Luca Ventre nel cortile dell'ambasciata italiana in Uruguay, e la verità sul caso sembra essere ancora lontana. Ora la madre del ragazzo ha incontrato il sindaco di Senise, Giuseppe Castronuovo per chiedere la mobilitazione delle istituzioni. Nel servizio le voci di Palma Roseti (madre di Luca), Michele Petraroia (comitato lucano "Verità per Luca Ventre") e Giuseppe Castronuovo (sindaco di Senise)