Paralimpiadi di Tokyo, Telesca sesto nella finale di Powerlifting

L'atleta di Pietragalla ha sollevato 193 chilogrammi, cinque in meno del suo personale. Resta la soddisfazione per la sua prima partecipazione ai giochi. Amici e parenti hanno seguito la sua performance nel frantoio di famiglia

Alle Paralimpiadi di Tokyo Donato Telesca ha concluso al sesto posto la finale di Powerlifting, categoria fino a 80 chili. L'atleta di Pietragalla ha portato a buon fine solo uno dei tre tentativi a disposizione, sollevando 193 chilogrammi, cinque in meno del suo personale che è anche record europeo. Irraggiungibile la zona medaglie, resta la soddisfazione per la sua prima partecipazione ai giochi. Donato con i suoi 22 anni era il più giovane pesista in gara oggi e pensa già al prossimo appuntamento olimpico, nel 2024 a Parigi.

Grande la soddisfazione di parenti ed amici che si sono riuniti a casa Telesca a Pietragalla, nel frantoio di famiglia, per fare il tifo per lui. Le immagini e la gioia del gruppo d'ascolto