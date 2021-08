Incidente SiderPotenza, un minuto di silenzio per Giuseppe Santoro

Tredici anni fa la morte dell'operaio vittima dell'incidente ferroviario in acciaieria. Il ricordo di familiari e colleghi

di montaggio di Giovanni Trambarulo

Un minuto di silenzio per ricordare Giuseppe Santoro.

Familiari e colleghi si sono ritrovati nella mattina del 13 agosto davanti ai cancelli della SiderPotenza nell'anniversario della morte dell'operaio, vittima di un incidente che coinvolse l'acciaieria.

Era l'8 agosto del 2008 quando un treno carico di materiale deragliò e terminò una folle corsa contro gli spogliatoi dello stabilimento. Santoro, che stava lavorando nel piazzale, non riuscì a mettersi in salvo. Travolto dai vagoni, morì alcuni giorni dopo in ospedale.