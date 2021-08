Incidente stradale a Balvano, ferito un giovane

Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale San Carlo di Potenza

Incidente stradale ieri sera a Balvano, sulla statale 94. Intorno alle 22.30, un ragazzo a bordo di una Fiat Cinquecento è uscito di strada per cause ancora da accertare ed è finito contro il guardrail. Soccorso dal 118 è stato trasportato in ospedale a Potenza.

Necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno subito messo in sicurezza il veicolo.