Escursionisti in difficoltà a Maratea, spettacolare il salvataggio

I vigili del fuoco hanno tratto in salvo i 4, che si erano avventurati lungo un costone scosceso in località Acquafredda di Maratea

Escursione col brivido quella vissuta oggi da 4 amici, 3 uomini e una donna, lucani e originari del Lazio. In mattinata si erano inoltrati lungo un costone roccioso in località Acquafredda di Maratea. Seguivano un vecchio sentiero chiamato "Apprezzami l'asino". Per via del gran caldo e del percorso impervio, si sono poi trovati in difficoltà e hanno contattato il 115. I Vigili del fuoco del distaccamento di Lauria sono arrivati sul posto via terra, ma ad individuarli in prima battuta è stato il personale arrivato dal mare.

Complesse e spettacolari le operazioni di salvataggio. Montata un'autoscala, a cui sono poi state legate corde e calate. Gli escursionisti sono stati dunque raggiunti dai soccorsi, imbragati, issati e portati in salvo grazie a tecniche speleo alpinistiche. Sono tutti in buone condizioni. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco, anche Carabinieri, Polizia Locale e personale del 118.