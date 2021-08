Scuola, partita la corsa agli acquisti

Mancano due settimane al ritorno tra i banchi. Per zaini, astucci e quaderni prezzi in linea con gli scorsi anni. E per i libri in tanti puntano a risparmiare con l'usato

di Eleonora Cesareo - montaggio di Antonio Mancini

Ammonta a circa 150 euro la spesa media delle famiglie per l'acquisto di zaini, astucci, quaderni e diari. Più importante quella relativa ai libri di testo: si va dai circa 300 euro necessari per acquistare i volumi indicati in prima media, fino ai quasi 600 euro per la prima classe di un liceo classico.



Nel servizio le voci di alcuni genitori, di Nicola Pisani, titolare di un negozio di cancelleria e Bartolo Telesca, titolare di una libreria del capoluogo lucano.