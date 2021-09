Storie di confinati

Una mostra all'Archivio di Stato di Potenza dedicata agli uomini e alle donne privati della libertà durante il periodo fascista

di Sara Lorusso, montaggio Antonio Mancini

Motivi politici o reati comuni. Per questo Il regime fascista li mandò in confino in Basilicata. In cinquecento fascicoli del Fondo "confinati politici e comuni" della Questura di Potenza emergono le loro storie.

Fotografie, documenti, certificati giuridici. L'allestimento frutto della collaborazione tra l'Archivio di Stato e la cattedra di Storia contemporanea dell'Unibas.

Non solo le storie più note, Carlo Levi o Rossi Doria, ma anche quelle solo all'apparenza più piccole che hanno comunque contribuito ad avviare il processo di ricostruzione democratica dopo il ventennio.