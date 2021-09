Il bastone intelligente per i "non vedenti"

Completamente hightech permette di interagire con l'ambiente urbano muovendosi in autonomia. A Matera una dimostrazione per far vedere il suo funzionamento

di Eleonora Cesareo - montaggio di Gabriele Sciacchitano

La presentazione nella sede materana dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti in occasione di un corso di orientamento, mobilità e autonomia personale.

Nel servizio le dichiarazioni dell'istruttrice Maria Martino e del presidente della sezione di Matera dell'Uici, Giuseppe Lanzillo