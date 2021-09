In nome di Francesco Mario Pagano

Brienza premia il vincitore del I concorso internazionale di composizione dedicato al suo più illustre concittadino. Un modo per far rivivere una delle più importanti figure dell'illuminismo napoletano e far conoscere il nome del borgo nel mondo

di Maria Vittoria Morano - montaggio di Francesco Nolè

Nel servizio le voci di Francesco D'Arcangelo e Francesco Parente, direttore artistico e direttore esecutivo del Concorso internazionale "Francesco Mario Pagano", e di Vincenza Collazzo, Assessore alla Cultura del Comune di Brienza