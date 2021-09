Hockey su prato, le Gazzelle vincono la Coppa Italia

La squadra, composta da atleti con sindrome di Down provenienti da Potenza e provincia, si è aggiudicata la quarta edizione del torneo, svoltosi in provincia di Trento

Le Gazzelle si sono aggiudicate la IV Coppa Italia di hockey su prato categoria C21.

La squadra, tesserata con l'Asd Forma Mentis e composta da atleti con sindrome di Down della provincia di Potenza, si è classificata al primo posto nel torneo, che si è tenuto a Mori in provincia di Trento.

Giovanni, Annamaria, Luca, Eleonora, Nicolas, Gaia, Pierpaolo e Stefania hanno raggiunto un risultato importantissimo. Grande soddisfazione da tutta l'Aipd sezione di Potenza per il successo raggiunto, con un ringraziamento speciale ad allenatore, atleti e famiglie che continuano a dare fiducia ai propri ragazzi, agli operatori e alla FIH Basilicata, la federazione dell'hockey.