Incendio a Pisticci, le fiamme minacciano il paese

Il rogo lambisce il centro abitato. Chiusa per alcune ore la strada per il mare

di Immagini di Ottavio Chiaradia - montaggio di Pietro Loscalzo

Un vasto incendio sta impegnando da ieri pomeriggio i Vigili del fuoco in località Varre, a Pisticci. Le fiamme hanno lambito la periferia del centro abitato, minacciando il Santuario della Madonna del Casale. Chiusa per alcune ore la strada Pisticci-Mare.

Più complesso lo spegnimento del rogo, che sta interessando una cinquantina di ettari tra pineta e macchia mediterranea, in una zona impervia. Questa mattina è stato necessario l'intervento di un mezzo aereo.