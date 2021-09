Venosa intitola una strada a padre Giovanni Semeria

Il sacerdote ha dedicato la sua vita agli orfani del Sud Italia

di di Nicoletta Soave, montaggio di Enzo Della Rocca

È stato uno dei fondatori dell'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, insieme a don Minozzi. Padre Giovanni Semeria - barnabita, originario di Sanremo - dopo essere stato cappellano militare durante la Prima Guerra Mondiale, dedicò la sua vita agli orfani dei soldati meridionali.

Semeria aveva capito che quello del Sud non era solo un problema economico. Era piuttosto necessario formare una nuova generazione, in grado di risollevare le sorti del meridione. E così fondò - anche in Basilicata - orfanotrofi, scuole, asili e centri di formazione. Per questo Venosa ha deciso di intitolargli una strada.

Nel servizio le voci di don Savino D'Amelio, Consigliere Delegato dell'Opera per il Mezzogiorno, mons. Ciro Fanelli, vescovo di Melfi, Rapolla e Venosa e Giuseppe Mastromarino, storico.