Karate, Terryana D'Onofrio d'argento in Premier League

In Egitto, l'atleta di Sant'Arcangelo deve arrendersi alla giapponese Maho Ono, oro con 0,88 centesimi di punto in più della lucana

Ancora un successo internazionale per Terryana D'Onofrio. La karateka di Sant'Arcangelo ha vinto l'argento alla Premier League Karate 1 in Egitto. Sul tatami de Il Cairo, la lucana è stata protagonista di una ottima prova con un Kata Papuren di altissimo livello, ma ha dovuto arrendersi per soli 0,88 centesimi di punto alla giapponese Maho Ono.Presente in Egitto, anche Orsola D'Onofrio , la sorella minore dell'atleta militante nel Gruppo Sportivo Olimpico dell'Esercito Italiano. Per lei, alla prima esperienza in Premier League, un 21° posto.