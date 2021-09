Una manifestazione per le donne afghane

A Potenza, decine di associazioni in presidio con un fazzoletto rosso

di montaggio di Antonio Mancini

Decine di associazioni hanno aderito al presidio a sostegno delle donne afghane che si è tenuto ieri in piazza Matteotti, a Potenza. Per manifestare la propria vicinanza al popolo afghano e in modo particolare alle donne, i partecipanti hanno indossato un fazzoletto rosso al polso, come quello delle attiviste nell'aeroporto di Kabul.

Presente anche l'ufficio regionale della consigliera di parità, Ivana Pipponzi, che ha diramato una nota al governo nazionale rimarcando la presenza e la disponibilità dell'intera rete delle consigliere di parità, affinché si dia luogo ad un'accoglienza concreta e reale per chi sta giungendo nei nostri territori in cerca di futuro.

Occorre lavorare sul fronte dell'accoglienza nei nostri Comuni e su tutto il territorio regionale, accoglienza che deve trasformarsi in integrazione", ha commentato, infine, la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Margherita Perretti.