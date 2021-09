Cavonica: l'sos dei pendolari

Buche, avvallamenti e frane: gli automobilisti denunciano la pericolosità di alcuni tratti della strada che collega il materano con la Val d'Agri e la Valle del Sauro

di Diana Fichera - montaggio di Gabriele Sciacchitano





In particolare una settantina di pendolari che ogni giorno, da centri come Salandra o Grassano, raggiungono l'area di Viggiano e Tempa rossa lanciano l'allarme per l'arrivo dell'autunno.



