La "Camminata in viola" arriva anche in Basilicata

A Palazzo San Gervasio, iniziativa di sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori ginecologici organizzata dall'associazione "aBRCAdaBRA"

Nella giornata mondiale dell'informazione sui tumori ginecologici, si è tenuta anche in Basilicata, la "Camminata in viola", iniziativa nata per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione.

Questa mattina, a Palazzo San Gervasio, raduno organizzato dall'associazione "aBRCAdaBRA", nome in cui la sigla "BRCA" indica la mutazione genetica che predispone a sviluppare il cancro al seno. Si tratta infatti di una Onlus nata per sostenere tutti i portatori di questo tipo di mutazioni genetiche.