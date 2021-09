La "Restoration Week" a Matera

Dopo Napoli e Pompei, l'iniziativa ha fatto tappa anche nella città dei sassi. Esperti internazionali di restauro a raccolta per celebrare un'eccellenza del made in Italy

di Igor Uboldi e Ottavio Chiaradia - montaggio di Benny Fanizza

Ha fatto tappa anche a Matera la "Restoration week", il tour itinerante nato per illustrare i cantieri di restauro in corso a Napoli, a Pompei e nella stessa città dei Sassi. Un evento che ha chiamato a raccolta appassionati ed esperti del settore. L'evento è stato seguito via streaming in tutto il mondo.



Nel servizio le voci di Andrea Griletto direttore Assorestauro, Tiziana D'Oppido Assessore ai Sassi e alla Cultura del comune di Matera, Mammad Ahmadzada Ambasciatore dell'Azerbaijan in Italia