Picerno Messina 2-1

Secondo successo consecutivo per i rossoblu, che scalano la classifica. Decidono, in rimonta, le reti di Dettori e Reginaldo. Primo gol dell'esperto brasiliano,a segno su rigore e migliore in campo

di Antonio Coronato - montaggio di Giuseppe Minoia

Nel servizio le voci dell'attaccante rossoblu Reginaldo e dell'allenatore Antonio Palo