Incendio a Trecchina in area impervia

Fiamme in una zona poco accessibile via terra. Per le operazioni di spegnimento, necessario l'intervento di un elicottero

Le fiamme si sono sviluppate questa mattina intorno alle 6.00 in località Prati. i vigili del fuoco hanno lavorato alcune ore per circoscrivere l'incendio ed evitare che si propagasse ad alcune case della zona.