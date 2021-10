Festa dei fiumi e dell'acqua al lago Sirino

Durante l'evento, organizzato dal Flag Coast to Coast, diverse iniziative per valorizzare questo prezioso elemento e lo sviluppo sostenibile dei corsi d'acqua

di Alessandro Salveti - montaggio di Rocco Tancredi

Appuntamento al lago Sirino con la prima "Festa dei fiumi e dei territori dell'acqua", organizzata dal Flag Coast to Coast.

In programma varie iniziative per valorizzare questo elemento e per immaginarne uno sviluppo sostenibile, anche attraverso i contratti di fiume.

Nel servizio le voci di Domenico Carlomagno, sindaco di Nemoli, Nicola Mastromarino, presidente del Flag e Donato Del Corso, direttore generale Politiche agricole Regione Basilicata