Monticchio, operaia forestale cade in un pozzo nascosto tra i rovi

Per lei 15 giorni di prognosi. I colleghi lanciano l'allarme sicurezza: l'area è transennata ma non ancora chiusa

di Alessandro Salveti - montaggio di Francesco Pafundi

A Monticchio, la scorsa settimana, una operaia forestale è precipitata in una voragine nascosta tra i rovi. In allarme i suoi colleghi, preoccupati dopo l'incidente. Il pozzo è stato transennato ma non ancora messo in sicurezza. La polizia locale di Rionero, però, assicura: a breve un'ordinanza imporrà al proprietario - un privato - la messa in sicurezza del luogo.