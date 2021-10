Selezione Tempa Rossa, altri tre giorni per le verifiche

La vicenda del corso di formazione per operatori di produzione. In Regione il tavolo per la trasparenza: tutti concordi per l'annullamento, tranne Total

di Alessandro Salveti - montaggio di Gabriele Sciacchitano

Tavolo per la trasparenza sulla selezione operatori di produzione a Tempa Rossa. Venti posti a bando, quindici vincitori di Corleto. Per alcuni un caso. Per altri, una prova dell'irregolarità. Compromesso tra azienda, regione, comuni e parti sociali: la Total avrà tempo fino a venerdì 29 ottobre per chiudere la verifica interna sulla procedura. Tutti, tranne la società petrolifera, erano già concordi nel chiederne l'annullamento.



Nel servizio interviste a Giovanni Galgano (Uil Basilicata), Vincenzo Cavallo (Cisl Basilicata), Franco Cupparo (assessore regionale alle attività produttive), Carmine Nigro (sindaco di Gorgoglione) e Dante Mazzoni (responsabile relazioni istituzionali di Total).