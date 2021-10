Tfa-ex Firema: l'impegno della Regione per evitare la chiusura

Il consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione per salvaguardare i 35 posti di lavoro. In alternativa, si proverà a ricollocare i dipendenti in una delle aziende dell'area industriale di Tito Scalo

di Fabio Di Todaro - montaggio di Giuseppe Minoia

Nel servizio le interviste a Franco Cupparo, assessore regionale alle attività produttive, Giovanni Galgano, segretario Uilm Basilicata, Emanuele De Nicola, segretario Cgil Potenza e Giovanni La Rocca, segretario Fim-Cisl Basilicata