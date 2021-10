Inchiesta Terra Satis

La Procura di Potenza sequestra 160 mila euro a Vito Vaccaro, ex custode del cimitero di Potenza

Già condannato nel 2020 con l'accusa di corruzione continuata e altro, Vito Vaccaro, in qualità di custode del cimitero monumentale del capoluogo aveva spinto diverse persone interessate all'acquisto di loculi a consegnargli ingenti somme di denaro, in contanti, come se fosse il proprietario.

Oggi il sequestro, 160 mila euro tra conti correnti e beni a lui intestati. Per la Procura, la cifra dell'illecito arricchimento ottenuto con la vendita dei loculi.