Calcio a 5, finisce in parità la sfida tra Matera e Avellino

Nell'anticipo della quinta giornata non si va oltre l'uno a uno in una gara equilibrata dal punto di vista tattico e tecnico. Le reti nel primo tempo: al momentaneo vantaggio degli ospiti con Ugherani risponde capitan Cesaroni per il Cmb

di Eleonora Cesareo - montaggio di Simona Spano

Nel servizio gli highlights della partita e le dichiarazioni di Andrès Santos e di mister Lorenzo Nitti