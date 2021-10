Potenza alla scoperta dell'economia circolare

In corso una iniziativa che coinvolge 7 Paesi europei, tra cui l'Italia. La Basilicata in prima linea per un progetto finanziato dalla Commissione Europea e dedicato ai lavoratori per favorire lo scambio di idee e buone pratiche

di Linda Dorigo - montaggio Francesco Nolè

Nel servizio le voci di Massimo D'andrea presidente del I.re.Forr, Marco De Biasi responsabile Scambiologico, Ewelina Barthel coordinatrice progetto Cedes